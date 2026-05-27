È della fondazione Dan Europe il video mostrato durante l'edizione serale del Tg1. Un filmato davvero angosciante, che mostra il percorso subacqueo all'interno della grotta di Devana Kandu, dove hanno trovato la morte i cinque sub italiani: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le immagini sono state riprese dai tre speleosub finlandesi incaricati del recupero dei nostri connazionali. Vediamo dunque il tragitto compiuto dai soccorritori. Durante il percorso si nota chiaramente come lo spazio si riduca sempre di più, mentre la luce diminuisce fino a svanire del tutto. Nella prima cavità, infatti, si riesce ancora a vedere, perché è illuminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, al Tg1 il video esclusivo di Dan Europe: i sub dentro la grotta della morte

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Esclusiva, al Tg1 il video della grotta dove sono morti i sub italiani girato dai soccorritori

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Al Tg1 delle 20 il video #esclusivo girato dai soccorritori di Dan Europe che hanno recuperato alle #Maldive i corpi dei cinque #sub italiani. Si sentono le loro voci e i loro respiri mentre entrano nella prima parte della grotta ancora illuminata dalla luce. #Tg1 x.com

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