Si sono aperti possibili sviluppi con il Fenerbahçe per la stagione 2026-27, secondo quanto dichiarato da Maldini. L’ex difensore dell’AC Milan ha commentato le recenti novità dal mondo del calcio, durante una partita di Serie A giocata nel 2022. Maldini ha espresso opinioni sulla situazione legata a eventuali accordi futuri, senza fornire dettagli specifici o nomi coinvolti. La discussione riguarda principalmente le potenziali collaborazioni tra club per le prossime stagioni.

Paolo Maldini: Le Ultime Novità dal Mondo del Calcio. EMPOLI, ITALIA – 01 OTTOBRE: Paolo Maldini, storico ex difensore dell’AC Milan, osserva durante la partita di Serie A tra Empoli FC e AC Milan allo Stadio Carlo Castellani, il 1° ottobre 2022 in Empoli, Italia. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) Il famoso simbolo del calcio italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. Recentemente, Maldini ha risposto alle critiche mosse da Gerry Cardinale, patron del Milan, lasciando aperta la possibilità di un futuro lavoro al Fenerbahce. “Vedremo cosa succede”, ha detto Maldini, accennando a nuove strade da percorrere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maldini critica Cardinale: possibili sviluppi con il Fenerbahçe per la stagione 2026-27.

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