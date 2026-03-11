Cinque giocatori della Juventus sono in dubbio riguardo al loro ruolo nella prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe influenzare la composizione della rosa e le strategie di mercato per i mesi a venire. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata riguardo ai nomi coinvolti.

Calciomercato Juventus, ben 5 giocatori sono in bilico per la prossima stagione: ecco di chi si tratta e quali potrebbero essere gli sviluppi per il futuro. La Juve entra nel vivo della programmazione estiva, mettendo sotto osservazione cinque elementi della rosa. Secondo quanto riportato da La Stampa, il finale di stagione sarà un vero e proprio provino per convincere Luciano Spalletti a puntare ancora su di loro. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Tra i profili in bilico figurano Mattia Perin e Federico Gatti. Entrambi, insieme a Teun Koopmeiners, potrebbero essere ceduti di fronte a un’offerta adeguata. Discorso differente per Fabio Miretti e Vasilij Adzic, per i quali si valuta il prestito per garantire maggiore minutaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, 5 giocatori sono in bilico per la prossima stagione: ecco chi sono e i possibili sviluppi sul loro futuro

