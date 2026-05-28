Malatrama | al Don Bosco Ranchibile si presenta il primo romanzo di Myriam Leone

Sta ottenendo un interessante successo il noir “Malatrama”, quarto titolo della nuova collana Lapilli pubblicata da Kalós, e primo romanzo di Myriam Leone, docente palermitana appassionata di teatro. Un romanzo che attinge alla tradizione siciliana del noir ma si ammorbidisce in descrizioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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