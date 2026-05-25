Venerdì 29 maggio alle 18, nella Biblioteca “Ginestra” a Montevarchi, si terrà la presentazione del romanzo “Colombo 14”, scritto da Stefano Marinelli e pubblicato da Ossorosso Edizioni. L’evento si svolgerà nella Sala Filanda, in via della Ginestra 21. È la prima presentazione ufficiale del libro, che sarà introdotto dal suo autore.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Venerdì 29 maggio alle 18, nella Biblioteca “Ginestra – fabbrica della conoscenza” a Montevarchi (Via della Ginestra, 21 – Sala Filanda), sarà presentato “Colombo 14”, primo romanzo di Stefano Marinelli, pubblicato da Ossorosso Edizioni. L’autore sarà intervistato da Vanni Santoni, scrittore e giornalista, tra le voci più riconosciute della narrativa italiana contemporanea. Livornese, classe 1983, ad Arezzo da 15 anni, Stefano Marinelli insegna diritto internazionale in università americane a Firenze e lavora all’Istituto degli Innocenti, dove si occupa di politiche e diritti di infanzia e adolescenza. Ha pubblicato una monografia con Routledge e scritto di questioni internazionali, tra gli altri, per Il Post e Pandora Rivista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Colombo 14”, il primo romanzo di Stefano Marinelli si presenta alla biblioteca “Ginestra”

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