Mahmood vola a Bollywood con Mashooqa | oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify e 24 milioni su YouTube

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mahmood sbarca a Bollywood con "Mashooqa", nella colonna sonora del sequel "Cocktail 2": più 24 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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