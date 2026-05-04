In Ossessione di Samurai Jay la voce in radio e su Spotify non è di Belen | sua solo su Youtube

In questa canzone di Samurai Jay, la voce presente su Spotify e nelle radio non appartiene a Belen Rodríguez, come spesso si pensa, ma a un’amica del cantante. La versione disponibile su YouTube, invece, include la voce della showgirl. La traccia ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche e viene trasmessa frequentemente, ma solo la versione YouTube presenta la voce di Belen.

“Ossessione” di Samurai Jay domina classifiche e radio, ma la voce latina nel brano non è di Belén Rodríguez, tranne per la versione Youtube: l'altra è di un'amica del cantante.🔗 Leggi su Fanpage.it

Samurai Jay canta Ossessione - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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