Papa Leone | L' intelligenza artificiale sta creando una nuova schiavitù L' enciclica Magnifica humanitas

Da feedpress.me 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cla l'enciclica "Magnifica humanitas" il Papa avverte che con l' intelligenza artificiale si sta creando una nuova schiavitù, dal lavoro per estrarre le terre rare a quello dei database. E fa un passaggio anche alle schiavitù del passato: «Non possiamo negare o minimizzare il ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù» e «per questo, a nome della Chiesa, domando sinceramente perdono». Il lavoro invisibile dietro l'economia digitale Con il riferimento all'avvento delle nuove tecnologie, Leone XIV rileva che «una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani, impiegati in attività poco visibili ma essenziali: etichettatura dei dati, moderazione dei contenuti - spesso pessimi -, addestramento dei modelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Papa Leone: «L'intelligenza artificiale sta creando una nuova schiavitù». L'enciclica "Magnifica humanitas"
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