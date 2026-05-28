Magnifica Humanitas l’enciclica di Leone XIV per liberare l’IA dalla sindrome di Babele di Palantir
Un documento pubblicato da papa Leone XIV, intitolato Magnifica Humanitas, affronta il tema dell’intelligenza artificiale. L’enciclica propone di superare le difficoltà di comprensione e comunicazione tra sistemi di IA, descrivendo questa situazione come una “sindrome di Babele”. Si tratta di un testo che unisce elementi religiosi e politici, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo delle tecnologie intelligenti verso un approccio più etico e trasparente. La pubblicazione si inserisce in un dibattito pubblico più ampio sul ruolo e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.
Un’enciclica, la Magnifica Humanitas di papa Leone XIV, che più politica non si potrebbe. Di portata storica per la dottrina sociale della Chiesa, inaugurata esattamente 135 anni fa con la Rerum Novarum di Leone XIII, a cui il pontefice si rifà per aggiornarla: se il predecessore dettò le coordinate cattoliche sugli scompensi della Rivoluzione Industriale, Prevost ha inteso offrire la carta fondativa per governare la Rivoluzione Artificiale. E nel farlo ha scelto contenuti, tempistiche, rimandi (e alleanze) che mettono il cattolicesimo in contrapposizione netta ed esplicita rispetto alle forze tecno-industriali a tutt’oggi, con Trump alla Casa Bianca, lanciate alla conquista della nuova frontiera: l’IA. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Magnifica humanitas di Leone XIV. Un'enciclica dalla parte dell'umano
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Temi più discussi: Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale; Magnifica humanitas: attendendo l’enciclica; Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA.
MAGNIFICA HUMANITAS, la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, è disponibile in libreria e negli store on line. x.com
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