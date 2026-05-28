Magnifica Humanitas l’enciclica di Leone XIV per liberare l’IA dalla sindrome di Babele di Palantir

Notizia in breve

Un documento pubblicato da papa Leone XIV, intitolato Magnifica Humanitas, affronta il tema dell’intelligenza artificiale. L’enciclica propone di superare le difficoltà di comprensione e comunicazione tra sistemi di IA, descrivendo questa situazione come una “sindrome di Babele”. Si tratta di un testo che unisce elementi religiosi e politici, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo delle tecnologie intelligenti verso un approccio più etico e trasparente. La pubblicazione si inserisce in un dibattito pubblico più ampio sul ruolo e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.