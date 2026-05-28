Magnifica Humanitas l’enciclica di Leone XIV per liberare l’IA dalla sindrome di Babele di Palantir

Da it.insideover.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un documento pubblicato da papa Leone XIV, intitolato Magnifica Humanitas, affronta il tema dell’intelligenza artificiale. L’enciclica propone di superare le difficoltà di comprensione e comunicazione tra sistemi di IA, descrivendo questa situazione come una “sindrome di Babele”. Si tratta di un testo che unisce elementi religiosi e politici, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo delle tecnologie intelligenti verso un approccio più etico e trasparente. La pubblicazione si inserisce in un dibattito pubblico più ampio sul ruolo e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

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Un’enciclica, la Magnifica Humanitas di papa Leone XIV, che più politica non si potrebbe. Di portata storica per la dottrina sociale della Chiesa, inaugurata esattamente 135 anni fa con la Rerum Novarum di Leone XIII, a cui il pontefice si rifà per aggiornarla: se il predecessore dettò le coordinate cattoliche sugli scompensi della Rivoluzione Industriale, Prevost ha inteso offrire la carta fondativa per governare la Rivoluzione Artificiale. E nel farlo ha scelto contenuti, tempistiche, rimandi (e alleanze) che mettono il cattolicesimo in contrapposizione netta ed esplicita rispetto alle forze tecno-industriali a tutt’oggi, con Trump alla Casa Bianca, lanciate alla conquista della nuova frontiera: l’IA. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Magnifica humanitas di Leone XIV. Un'enciclica dalla parte dell'umano

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