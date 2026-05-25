L’enciclica “Magnifica Humanitas” sottolinea come, secondo l’autore, non ci sia molta differenza tra un motore a scoppio e un robot dotato di Intelligenza Artificiale. La pubblicazione segna il passaggio dalla civiltà delle macchine all’era dell’IA, con riferimenti alla relazione tra tecnologia e umanità. Non vengono fatte analisi o commenti, ma si evidenzia questa comparazione tra i due elementi.

In fin dei conti, c’è poca differenza tra un motore a scoppio e un umanoide dotato di Intelligenza Artificiale. Sempre di rivoluzione si tratta. 135 anni fa, quando Leone XIII, quarto pontefice più duraturo al soglio di Pietro, scrisse la Rerum novarum, il mondo correva veloce verso l’automobile, la meccanizzazione dell’industria ma anche verso nuove e terribili innovazioni belliche. E proprio quando prendeva forma la civiltà delle macchine, fu tempo di nuovo umanesimo, in un fine Ottocento avvolto dalla seconda rivoluzione industriale. Oggi, invece, la corsa è verso nuove forme di intelligenza. Ma la sostanza cambia poco. Leone XIV ha davanti a sé una sfida se possibile ancora più difficile e insidiosa: difendere l’umanità dall’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla civiltà delle macchine all’era dell’IA. Leone XIV presenta l’enciclica Magnifica Humanitas

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