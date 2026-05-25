Magnifica Humanitas la prima Enciclica di Papa Leone XIV | l’IA serva l’umanità

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica Humanitas”. È anche la prima volta che un pontefice presenta un documento di questo tipo. Nell’atto, il Papa affronta il tema della tutela della persona umana nel contesto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. La lettera è stata promulgata recentemente e rappresenta un nuovo intervento della Chiesa su questa tematica.