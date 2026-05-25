Magnifica Humanitas la prima Enciclica di Papa Leone XIV | l’IA serva l’umanità
Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica Humanitas”. È anche la prima volta che un pontefice presenta un documento di questo tipo. Nell’atto, il Papa affronta il tema della tutela della persona umana nel contesto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. La lettera è stata promulgata recentemente e rappresenta un nuovo intervento della Chiesa su questa tematica.
Prima enciclica di Papa Leone e prima volta di un Pontefice alla presentazione del documento. Leone promulga la sua prima Lettera Enciclica, ”Magnifica Humanitas”, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale’. Nel 135° anniversario della “Rerum novarum”, il Pontefice riflette nella sua prima enciclica, “Magnifica humanitas”, sulla Dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell’intelligenza artificiale. L’appello a custodire “una magnifica umanità abitata da Dio”, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Nell’era digitale, occorre disarmare l’IA e superare la teoria della “guerra giusta”, rilanciando dialogo e multilateralismo. 🔗 Leggi su Tv2000.it
''Magnifica Humanitas, la prima Enciclica di Papa Leone XIV: lIA serva lumanità
Notizie e thread social correlati
Papa Leone XIV, l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclicaSi registra una forte attesa per la pubblicazione di ‘Magnifica Humanitas’, la prima enciclica di Papa Leone XIV.
‘Magnifica humanitas’, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggioIl 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”.
Temi più discussi: Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA; Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Magnifica Humanitas: Leone XIV e la sua prima Enciclica, sull'intelligenza artificiale.
Questa mattina, durante la presentazione della prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha sottolineato come Magnifica Humanitas aiuti a comprendere che il futuro tecnologico non è un destino scritto, ma uno x.com
Nell’Aula del Sinodo in Vaticano, per la prima volta, un Papa presenzia alla presentazione di una sua Enciclica, Magnifica humanitas. La prima Lettera Enciclica del Pontefice statunitense, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artific facebook
Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic reddit
Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIVIl documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale reca la firma del Pontefice il 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII ... avvenire.it
Papa Leone XIV, arriva Enciclica Magnifica Humanitas: Disarmare intelligenza artificialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, arriva l’Enciclica Magnifica Humanitas, faro sull’intelligenza artificiale ... tg24.sky.it