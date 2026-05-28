Paul Magnier ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2026, che si è disputata tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo, con una lunghezza di 171 km. La vittoria è arrivata nel finale, mentre il leader della classifica generale rimane saldo in rosa.

PIEVE DI SOLIGO - Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa delle ultime salite, la tappa è stata caratterizzata dalla consueta fuga da lontano. Mattia Bais e Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) sono stati i quattro battistrada. Il gruppo maglia rosa ha gestito a distanza senza mai forzare il ritmo, concedendo circa due minuti di vantaggio agli attaccanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldamente in rosa

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The Giro d'Italia 2026 Move Jonas Vingegaard Has Hinted At For Years

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