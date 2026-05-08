Magnier vince in volata a Burgas è la prima maglia rosa del Giro

A Burgas, in Bulgaria, si è conclusa la prima tappa del Giro d’Italia 2026. La tappa, lunga 147 chilometri, è stata vinta in volata da Paul Magnier, che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. Con questa vittoria, Magnier si è aggiudicato anche la prima maglia rosa della corsa. La tappa ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti italiani e stranieri lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BURGAS (BULGARIA) - Paul Magnier vince la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri. Nel primo dei tre appuntamenti in Bulgaria, il velocista francese della Soudal Quick-Step anticipa il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team): la prima maglia rosa è dunque sulle spalle di Magnier, nulla da fare per Jonathan Milan (Lidl-Trek), quarto in una volata condizionata da una maxi caduta nel finale. La corsa è stata caratterizzata da una fuga a due, con Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) che hanno dettato il ritmo in testa, col gruppo che ha mantenuto un ritardo di circa 2 minuti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Magnier vince in volata a Burgas, è la prima maglia rosa del Giro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Leggi anche: Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Clamorosa maxi caduta all'arrivo di Burgas! Poi vince Magnier, Jonathan Milan chiude al 4° posto: rivivi la volata; Giro d’Italia 2026, 1ª tappa: Paul Magnier vince a Burgas e veste la prima Maglia Rosa; Magnier: Ero in ottima condizione e ci credevo. E poi indossare questa speciale maglia rosa.. Magnier vince in volata a Burgas, è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026Nulla da fare per Jonathan Milan (Lidl-Trek), quarto in una volata condizionata da una maxi caduta nel finale. italpress.com Giro: Magnier vince tappa d'esordio, e' la prima maglia rosaPaul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias ... ansa.it Eurosport Italia. . ESPLODE IL TALENTO DI PAUL MAGNIER! Sulle strade di Burgas il francese classe 2004 vince la tappa inaugurale dopo una volata caotica e conquista la prima maglia rosa di questa edizione! Niente da fare per Jonathan Milan, 4° e b - facebook.com facebook