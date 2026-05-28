Maggiore attenzione il regolamento della raccolta differenziata | l' invito di Torrione Eventi Aps ai cittadini
Torrione Eventi APS chiede ai cittadini di rispettare con maggiore attenzione le regole della raccolta differenziata. L’associazione ha diffuso un invito a seguire con cura le indicazioni per smaltire correttamente i rifiuti. Nessuna altra informazione sui dettagli del regolamento o sulle motivazioni dell’appello.
L’associazione Torrione Eventi APS invita tutti i cittadini a rispettare con maggiore attenzione il regolamento della raccolta differenziata. Differenziare correttamente i rifiuti significa contribuire a una città più pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente.Un appello particolare è rivolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Niente raccolta differenziata a San Ciriaco: nei cassonetti l’invito a gettare tutto insiemeA San Ciriaco, durante i quattro giorni di festa per il patrono, nei cassonetti si trova un messaggio che invita a gettare lattine, carta e plastica...
Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi avvisa esercenti e residenti: "Attenzione a 2 individui sospetti"Un avviso diffuso nelle ultime ore avverte di due persone sospette viste recentemente nei pressi di negozi e abitazioni del quartiere.