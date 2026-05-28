Maggiore attenzione il regolamento della raccolta differenziata | l' invito di Torrione Eventi Aps ai cittadini

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torrione Eventi APS chiede ai cittadini di rispettare con maggiore attenzione le regole della raccolta differenziata. L’associazione ha diffuso un invito a seguire con cura le indicazioni per smaltire correttamente i rifiuti. Nessuna altra informazione sui dettagli del regolamento o sulle motivazioni dell’appello.

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L’associazione Torrione Eventi APS invita tutti i cittadini a rispettare con maggiore attenzione il regolamento della raccolta differenziata. Differenziare correttamente i rifiuti significa contribuire a una città più pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente.Un appello particolare è rivolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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