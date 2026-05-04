Niente raccolta differenziata a San Ciriaco | nei cassonetti l’invito a gettare tutto insieme

A San Ciriaco, durante i quattro giorni di festa per il patrono, nei cassonetti si trova un messaggio che invita a gettare lattine, carta e plastica insieme, senza distinzione. L’indicazione, rivolta ai visitatori, invita a non effettuare la raccolta differenziata tradizionale durante la manifestazione. La comunicazione è presente esclusivamente sui contenitori in città, senza indicazioni aggiuntive o restrizioni particolari.

ANCONA - “Per la fiera di San Ciriaco lattine, carta e plastica gettale insieme”. L’invito è nei cassonetti della città e valido per quattro giorni per la festa del patrono. Un messaggio che ha fatto discutere e storcere il naso a molti. Dei lettori hanno segnalato indignati questa decisione poco.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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