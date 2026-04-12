Allarme furti l' associazione Torrione Eventi avvisa esercenti e residenti | Attenzione a 2 individui sospetti

Un avviso diffuso nelle ultime ore avverte di due persone sospette viste recentemente nei pressi di negozi e abitazioni del quartiere. L'associazione locale invita commercianti e residenti a prestare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti insoliti alle autorità competenti. La presenza di questi individui è stata confermata da più fonti nelle zone commerciali e residenziali, senza però ancora chiarimenti sulle loro intenzioni.

Segnaliamo a tutti i commercianti e ai residenti del quartiere la presenza di due individui sospetti che, negli ultimi giorni, sono stati visti aggirarsi nelle vicinanze delle attività commerciali. Secondo le segnalazioni ricevute, i due osservano attentamente i negozi per poi tentare eventuali.🔗 Leggi su Salernotoday.it Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di SalernoUn'ondata di furti sta mettendo a dura prova le attività commerciali, spingendo l'associazione Torrione Eventi APS a chiedere un intervento immediato... Allarme furti, incontro tra Torrione Eventi e il Questore: i consigli per cittadini e commerciantiSi è svolto questa mattina presso la Questura di Salerno un incontro tra il presidente Salvatore Clemente, il segretario dell’associazione Torrione...