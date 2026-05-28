Maggio di fuoco in Piemonte temperature mai viste prima | nuovi record registrati anche nel novarese

Martedì 26 maggio in Piemonte si sono registrate temperature record, con valori mai visti prima in alcune zone, incluso il provincia di Novara. Le massime hanno superato i dati più elevati del 2009. La regione ha vissuto un maggio eccezionalmente caldo, con temperature che hanno battuto tutti i precedenti. Le rilevazioni ufficiali indicano un aumento significativo rispetto agli anni passati. Nessuna variazione nelle fonti ufficiali sui dati di temperatura, che rimangono confermati.

Maggio non è mai stato così caldo in Piemonte. La giornata di martedì 26 maggio ha infatti fatto registrare nuovi record di temperatura massima in diverse zone della regione, tra cui anche il novarese, superando quelli raggiunti nel 2009. Secondo i dati rilevati da Arpa Piemonte, sono ben 57 le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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