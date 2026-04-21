L’edizione numero 33 di Strabenevento sta battendo tutti i record precedenti, con numeri mai registrati prima. Si tratta di una manifestazione sportiva che, in questa occasione, sta attirando un numero di partecipanti e di pubblico superiore alle aspettative. Le cifre raccolte finora indicano un’affluenza senza precedenti, rendendo questa edizione una delle più significative nella storia delle manifestazioni sportive nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sta nascendo un’edizione da record, una di quelle che rimarrà scolpita nella storia delle manifestazioni sportive sannite e non solo. Quella che sta per nascere è una Strabenevento unica nel suo genere, una 33esima edizione di grandi numeri e grandi protagonisti. Una cifra importante, tanto che gli organizzatori hanno dovuto alzare il limite per rispondere all’esigenza di tutti quei corridori che, il primo maggio, vorranno prendere parte all’evento targato Amatori Podismo Benevento. Target fissato a 1100 corridori e cifra che è prossima a essere raggiunta, un obiettivo che fa della Strabenevento numero 33 come quella con più partecipanti da quando è nata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strabenevento, l’edizione numero 33 è quella dei record: toccate cifre mai viste prima

Notizie correlate

Il geologo sulla frana di Niscemi: “Dimensioni mai viste, paragonabili a quella del Vajont”. Cosa può succedere oraRoma, 28 gennaio 2026 – La frana di Niscemi, in Sicilia, passerà alla storia come uno degli smottamenti più grandi mai avvenuti in Italia.

Niscemi, le immagini spaventose mai viste prima: agghiaccianteNuovi cedimenti interessano il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove la frana che si è sviluppata dal 25 gennaio continua a...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Strabenevento, cresce l’attesa per la 33esima edizione; PODISMO. SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA STRABENEVENTO. PRESENTATA LA XXXIII EDIZIONE IN PROGRAMMA IL 1 MAGGIO 2026. DIRETTA SU TV7; STRABENEVENTO 2026 NEL SEGNO DELLA PREVENZIONE. PASSEGGIATA ROSA DEL GRUPPO DE VIZIA; GRANDE ATTESA PER LA STRABENEVENTO 2026. BOOM DI PARTECIPANTI, GIOVEDI’ LA PRESENTAZIONE UFFICIALE.

ERRATA CORRIGE Nel Regolamento della Strabenevento Vitale Arredamenti i premi sono previsti NON cumulabili, ma in realtà lo saranno !!!! Quindi venite a prenderne tanti - facebook.com facebook