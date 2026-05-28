Maggio dei libri | alla Galleria Barbera si chiude con Dalla parte giusta di Gennaro Capoluogo
Domani alle 10, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, si terrà la presentazione del libro “Dalla parte giusta” di Gennaro Capoluogo. La rassegna del maggio dei libri si conclude con questo evento, che coinvolge pubblico e autori. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. Non sono previsti interventi di figure istituzionali o altri relatori.
Domani 29 maggio, alle ore 10, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, sarà presentato il libro “Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia” di Gennaro Capoluongo.L’iniziativa segna la chiusura della XVI edizione de Il Maggio dei Libri della Città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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