Maggio dei libri | alla Galleria Barbera si chiude con Dalla parte giusta di Gennaro Capoluogo

Notizia in breve

Domani alle 10, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, si terrà la presentazione del libro “Dalla parte giusta” di Gennaro Capoluogo. La rassegna del maggio dei libri si conclude con questo evento, che coinvolge pubblico e autori. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. Non sono previsti interventi di figure istituzionali o altri relatori.