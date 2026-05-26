Maggio dei Libri | alla Galleria Barbera arriva Ghost Love di Maria Musso

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani 27 maggio alle ore 10 alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina, nell’ambito della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il romanzo "Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto" di Maria Musso. All’incontro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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