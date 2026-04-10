I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno effettuato un’operazione nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, sequestrando più di 1.200 chili di dolci. Durante i controlli sono state trovate muffe e scarsa igiene tra gli alimenti sequestrati. L'intervento ha portato alla chiusura di alcuni punti vendita e al sequestro della merce trovata irregolare.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno condotto un’operazione capillare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, portando al sequestro di oltre 1.200 chili di prodotti dolciari e da forno non conformi. Il controllo, mirato a verificare la tracciabilità e le norme igieniche, ha svelato gravi carenze nei laboratori e nelle strutture ricettive analizzate. Degrado igienico e alimenti senza tracciabilità: il bilancio dei sequestri. Le ispezioni effettuate dai militari hanno messo in luce scenari di forte incuria all’interno di diverse attività produttive. Nelle zone dell’Agro Nocerino Sarnese, della Piana del Sele e nel capoluogo salernitano, due laboratori sono stati costretti alla chiusura immediata a causa di violazioni sanitarie estreme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei NAS: 1.200 kg di dolci sequestrati tra muffa e igiene zero

Blitz dei NAS nelle macellerie, laboratorio chiuso per sporcizia e 150 kg di carne sequestratiSporcizia diffusa, frigoriferi arrugginiti e carne di cui era impossibile stabilire la provenienza.

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BLITZ ANTIDROGA IN UNA SCUOLA DI RANDAZZO: TROVATA MARIJUANA E RESIDUI DI STUPEFACENTI Controlli serrati dei Carabinieri all’interno di un istituto superiore di Randazzo, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’uso di droghe t - facebook.com facebook

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