San Severo blitz contro la mafia | sequestrati 200.000 euro e 8 conti

Nella città di San Severo, le autorità hanno effettuato un blitz contro attività legate alla criminalità organizzata, portando al sequestro di un immobile del valore di 200.000 euro e di otto conti bancari. La Corte di Appello di Bari ha disposto i provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in attività illecite. L'operazione fa parte di un’indagine volta a contrastare il crimine organizzato nella regione.

? Cosa sapere La Corte di Appello di Bari sequestra immobile da 200.000 euro e otto conti a San Severo.. Il provvedimento colpisce un pregiudicato condannato nel 2022 per associazione mafiosa e traffico di droga.. La Corte di Appello di Bari ha disposto il sequestro di un immobile da 200.000 euro e di otto conti correnti a San Severo, colpendo il patrimonio di un pregiudicato legato all’associazione mafiosa locale. Il provvedimento, messo in atto dalla Direzione Investigativa Antimafia, colpisce un uomo già condannato con sentenza definitiva nel 2022. Il soggetto era stato coinvolto nel processo Ares, un procedimento giudiziario che nel 2019 aveva messo a nudo la realtà delle organizzazioni criminali dell’Alto Tavoliere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Severo, blitz contro la mafia: sequestrati 200.000 euro e 8 conti Notizie correlate Leggi anche: Mafia, blitz della Dia a San Severo: sequestrati beni e conti correnti Blitz a Palermo: 10.000 euro di multe e banconi sequestratiDurante un turno notturno nel cuore di Palermo, le pattuglie della polizia municipale hanno colpito il fenomeno del commercio non autorizzato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Mafia, blitz della Dia a San Severo: sequestrati beni e conti correnti; SAN SEVERO, NUOVA GUIDA PER LA CAMERA DEL LAVORO: ELETTO MATTEO TRICARICO; Provinciali, l’esito delle urne a Palazzo Dogana rischia di frantumare il governo Colangelo a San Severo; San Severo, sfalcio dell’erba e pulizia: interventi in corso in tutta la città. DEVASTAZIONE A SAN SEVERO: colpita la BPM - facebook.com facebook