Un nuovo sopralluogo e l’audizione di testimoni sono stati effettuati in questura. Finora sono stati ascoltati più di cento testimoni, tra cui madre e figlia decedute per avvelenamento. Tra le persone sentite ci sono anche un fratello e un professore. Non sono stati resi noti dettagli sulle dichiarazioni o sugli sviluppi delle indagini in corso.

Molti testimoni sono stati riconvocati in questura per ulteriori approfondimenti. Fino ad ora sono stati più di cento i testimoni ascoltati. Negli ultimi giorni sono stati convocati Gianni Di Vita, sua figlia Alice e sua zia di 90 anni che aveva preparato la torta di Natale Per ilgiallo di Pietracatella, il caso di madre e figlia morte avvelenate probabilmente da ricina, gli inquirenti hanno riascoltato Luigi Di Ielsi, fratello e zio delle vittime. Oltre a lui è stata riconvocata anche un’insegnante dell’Istituto Agrario di Riccia, un’amica di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, le due donne decedute tra il 27 e il 28 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madre e figlia morte avvelenate: riascoltati fratello e prof

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