Un uomo ha dichiarato di conoscere il fratello di Antonella Di Ielsi, sostenendo che quest'ultimo non sia coinvolto nel caso delle due donne trovate morte per avvelenamento. Durante la trasmissione televisiva

La tragedia di Antonella Di Ielsi e la sua figlia 15enne Sara, morte avvelenate dalla ricina, continua a lasciare attonita la comunità di Pietracatella (Campobasso) e, soprattutto, la famiglia. Madre e figlia sono decedute il 27 e 28 dicembre, apparentemente per complicazioni gastro-intestinali. Poi il 31 marzo la svolta con la pista dell’avvelenamento. Inquirenti e cittadini cercano una spiegazione, come anche il fratello di Antonella. Parlando ai microfoni di Quarto Grado, l’uomo sente però di allontanare ogni sospetto dal marito della sorella, Gianni Di Vita, e dall’altra figlia sopravvissuta, Alice, di quasi 19 anni. “Mio cognato e mia nipote li conosco, non ho nulla da chiedere a loro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate, per il fratello di Antonella Gianni Di Vita "non c'entra, lo conosco"

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCAMPOBASSO – Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta contro ignoti e dunque al momento non ci sono indagati.

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di velenoLa tragica vicenda di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, continua a far tremare il Basso Molise.

Temi più discussi: Campobasso, morte avvelenate madre e figlia: cosa sappiamo; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine.

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PIETRACATELLA (CB). Nuovo colpo di scena sulla morte di Sara e Antonella, lascia l'incarico l'avvocato Arturo Messere: era il legale di Gianni Di Vita Questa mattina il legale difensore di Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Ielsi, ha comunicat - facebook.com facebook

Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo... x.com