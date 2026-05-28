Una donna e sua figlia sono morte dopo aver ingerito ricina, un veleno altamente tossico. La polizia ha ascoltato nuovamente la docente di matematica dell’istituto tecnico agrario di Riccia, dove lavora anche un sospettato. Questa è la terza volta che la professoressa si presenta alla questura di Campobasso per fornire testimonianze. Nessun arresto è stato ancora comunicato.

Per la terza volta si è presentata alla questura di Campobasso la prof di matematica dell'Istituto Tecnico Agrario di Riccia. La donna, ci circa 50 anni, è amica di Gianni Di Vita (rispettivamente marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita), impiegato presso la scuola come tecnico didattico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate da ricina, per la terza volta sentita la prof dell'istituto dove lavora anche Gianni Di Vita

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Madre e figlia avvelenate con la ricina, chi è stato: interrogata la madre di Gianni Di Vita

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