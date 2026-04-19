Un nuovo audio inedito solleva il sospetto che anche Gianni Di Vita possa aver inalato o ingerito la ricina, in relazione al caso di madre e figlia trovate morte avvelenate. Le analisi del sangue stanno ancora approfondendo la presenza di questa sostanza, ma i risultati non sono ancora definitivi. La vicenda si snoda tra diverse ipotesi e indagini in corso, mentre gli investigatori cercano di chiarire i dettagli di questa difficile vicenda.

A quanto pare l’assunzione di ricina da parte di Gianni Di Vita, in quella cena del 23 dicembre 2025, potrebbe non essere da escludere totalmente. A sollevare i dubbi è un audio registrato da un inviato del Tg1 dopo la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, durante il primo sopralluogo nell’abitazione di Pietracatella da parte della polizia. Una dottoressa, parlando di Gianni, avrebbe detto che l’uomo aveva la bilirubina alta e una bassa percentuale di piastrine. Effetti, questi, che secondo il Corriere della Sera sarebbero compatibili con l’intossicazione da ricina. Anche Gianni Di Vita aveva assunto ricina? I valori della bilirubina Le indagini su madre e figlia avvelenate Anche Gianni Di Vita aveva assunto ricina? Si tratta di un’informazione ancora tutta da confermare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate, anche Gianni Di Vita ha toccato la ricina? I dubbi dalle analisi del sangue

Notizie correlate

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Morte avvelenate, a Campobasso interrogati altri parenti e amici; Madre e figlia morte avvelenate, svolta nel caso di Campobasso: il padre è negativo alla ricina; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, Gianni Di Vita chiede aiuto all'avvocato: Non esiste nulla; Madre e figlia morte avvelenate, l'avvocato del padre rinuncia all'incarico.

Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita potrebbe non aver cenato con loro: l'ipotesiGianni Di Vita potrebbe essere stato assente alla cena in cui moglie e figlia sarebbero state avvelenate dalla ricina: l'indiscrezione sulle indagini ... virgilio.it

Madre e figlia morte avvelenate, Gianni Di Vita negativo alla ricina. Sentita di nuovo per oltre 4 ore la cuginaAttesa per gli esiti delle analisi, il papà e marito delle vittime si affida a un consulente di tossicologia forense ... gazzettadelsud.it

«Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita (Gianni, ndr) ha più di 112 mila piastrine... Poi un’altra cosa: la bilirubina totale è alta. È alta per Sara, Antonella e a anche Gianni Di Vita» facebook

RISCHIA DI COMPLICARSI LA POSIZIONE DI GIANNI DI VITA, MARITO DI ANTONELLA E PADRE DI SARA, MORTE... x.com