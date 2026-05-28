Made in Italy la Regione approva la delibera Coldiretti | Stop ai finti prodotti italiani

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una delibera proposta da Coldiretti Campania per modificare il codice doganale europeo. La decisione mira a contrastare le frodi sul Made in Italy agroalimentare e a fermare le distorsioni che permettono la commercializzazione di prodotti falsi come italiani. La delibera rappresenta un passo ufficiale per tutelare i prodotti nazionali e contrastare le imitazioni.

Anche la Regione Campania scende ufficialmente in campo a difesa del Made in Italy agroalimentare. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una delibera proposta da Coldiretti Campania che punta a modificare il codice doganale europeo, con l’obiettivo di fermare quelle distorsioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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