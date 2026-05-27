Campania il Consiglio Regionale approva all' unanimità la delibera Coldiretti sul Made in Italy

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità una delibera proposta da Coldiretti Campania. La decisione riguarda la revisione del codice doganale europeo, specificamente sull’etichettatura dei prodotti alimentari. La delibera mira a modificare le normative in vigore, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici delle modifiche. La votazione è avvenuta senza opposizioni o astensioni.

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all'unanimità la delibera proposta dalla Coldiretti Campania per la revisione del codice doganale europeo in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Al centro della questione c'è una norma comunitaria che consente di etichettare un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente

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