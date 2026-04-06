Stop ai finti Made in Italy | il Comune di Mercato San Severino al fianco di Coldiretti

Il Comune di Mercato San Severino ha annunciato il suo sostegno a Coldiretti nella lotta contro i prodotti alimentari stranieri che vengono presentati come italiani. L’obiettivo è tutelare il vero Made in Italy e garantire trasparenza ai consumatori. La decisione arriva in risposta a pratiche commerciali che ingannano chi acquista alimenti etichettati come italiani, ma che in realtà sono di provenienza straniera.

Nel mirino dell'amministrazione c'è l'articolo 60 del regolamento UE, che oggi permette a un prodotto agricolo di fregiarsi del marchio italiano se l'"ultima trasformazione sostanziale" è avvenuta nel nostro Paese Stop ai cibi stranieri "mascherati" da prodotti nazionali: il Comune di Mercato San Severino scende in campo al fianco di Coldiretti per difendere il vero Made in Italy a tavola. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Somma, ha approvato all'unanimità una delibera per chiedere la revisione del Codice Doganale dell'Unione Europea, considerato il principale colpevole della confusione sulle etichette alimentari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di ColdirettiIl consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’origine doganale dei... Battaglia in Europa con Coldiretti. Il Comune difende il ’made in Italy’Il Comune si schiera al fianco di Coldiretti per la revisione delle norme europee sull’origine dei prodotti agroalimentari. Si parla di: STOP AI FINTI ARTIGIANI: DAL 7 APRILE SVOLTA STORICA VOLUTA DA CONFARTIGIANATO. Confartigianato Imprese Rieti: Stop ai finti artigianiC’è una data che segna il confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori: il 7 aprile 2026. Da quel giorno, grazie a una battaglia vinta con determinazione d ... rietinvetrina.it Stop ai finti artigiani, svolta storica voluta da ConfartigianatoDituri, Confartigianato: condizioni di concorrenza più eque e aiuta i consumatori a fare scelte più consapevoli ... gravinalife.it