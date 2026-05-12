GF Vip sondaggi | Volpe–Ilardo testa a testa per la finale sfida al fotofinish

I sondaggi del televoto del Grande Fratello Vip indicano un testa a testa tra Adriana Volpe e Lucia Ilardo, con pochi punti di differenza. La sfida per l'accesso alla finale si svolge fino all'ultimo voto, con risultati ancora incerti. La competizione tra le due concorrenti si fa sempre più serrata, alimentando l'attesa tra i fan del programma.

Il televoto del Grande Fratello Vip si infiamma: Adriana Volpe e Lucia Ilardo sono separate da pochissimi punti nei sondaggi e si giocano l'accesso alla finale in una sfida apertissima fino all'ultimo voto. Questa sera, martedì 12 maggio, torna in prima serata il Grande Fratello Vip, con la sedicesima puntata dell'ottava edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si prepara a una serata decisiva: verrà infatti eletto il terzo finalista del programma. Dopo le prime due finaliste già definite, il televoto di questa settimana potrebbe cambiare gli equilibri della Casa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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