In Ungheria, le urne sono aperte dalle 6 di stamattina e rimarranno aperte fino alle 19, per il voto sul rinnovo del Parlamento, composto da 199 membri. Le elezioni si svolgono in un contesto di forte competizione tra il premier uscente e un ex insider di un partito di opposizione, mentre sondaggi e social media monitorano da vicino l’andamento del voto. La sfida tra i due candidati rappresenta un momento chiave per il paese.

Urne aperte in Ungheria: seggi, aperti dalle 6 di stamattina, che chiuderanno alle 19: si vota per il rinnovo del Parlamento da 199 membri. Prime proiezioni attese per le 20.00. Al via una tornata elettorale recepita da subito come un passaggio d’epoca. Dopo sedici anni ininterrotti al potere, il sistema di Viktor Orbán affronta la sfida più insidiosa della sua storia recente: nonostante un consolidato modello governativo e l’indubbio carisma del leader di Fidesz, i sondaggi della vigilia descrivono una nazione spaccata, con lo sfidante Peter Magyar accreditato di un vantaggio che oscilla tra i 7 e i 9 punti percentuali. Ungheria al voto, urne e sfida aperte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ungheria al voto tra sondaggi e social: sfida epocale tra Orban e l’ex insider Magyar in un teso testa a testa

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