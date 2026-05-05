L’assemblea di Unicredit ha approvato con il 99,55% dei voti l’offerta pubblica di acquisto su Commerzbank. L’approvazione è arrivata alla vigilia della pubblicazione dei risultati trimestrali dell’istituto. La decisione rappresenta un passo deciso nel tentativo di acquisizione della banca tedesca da parte di Unicredit, che ha espresso chiaramente il suo interesse attraverso questa operazione.

Pronti, via. Unicredit non molla di un centimetro su Commerzbank e ieri, l’assemblea straordinaria dell’istituto di piazza Gae Aulenti, riunita alla vigilia della presentazione dei conti trimestrali, ha dato il via libera con un plebiscito (99,55%), all’ Ops per la conquista della banca tedesca. L’operazione prevede un importo massimo di 6,7 miliardi di euro e l’emissione di un massimo di 470 milioni di nuove azioni ordinarie Unicredit. Il cda avrà, tra le altre cose, "il potere di stabilire" l’importo "dell’ aumento di capitale " e "il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo)". A Piazza Affari il titolo di Unicredit ha perso il 2,38% mentre Commerzbank a Francoforte ha chiuso in rosso del 3,6%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit, avanti tutta su Commerz. Via libera dei soci all’offerta

Notizie correlate

Unicredit spinge su Commerz: "Acquisizione inevitabile"di Antonio Troise Un occhio al mercato italiano, per seguire le evoluzioni del risiko senza, per ora, prenderne parte.

Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: “Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030”Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Unicredit, avanti tutta su Commerz. Via libera dei soci all’offerta; Unicredit spinge sulla Germania, va avanti l’offerta su Commerz; Unicredit: dopo l'ok all'aumento fino a 6,7 miliardi, tutto pronto per l'Ops su Commerzbank. I dettagli dell'offerta al via il 5 maggio; UNICREDIT - Il Governo tedesco sonda possibili soluzioni per Commerz.

Unicredit alza il prezzo. E prova il tutto per tutto su CommerzbankVia libera dei soci all’aumento fino a 6,7 miliardi per l’Ops sulla banca tedesca, osteggiata dal governo Merz. Padoan difende il modello ... huffingtonpost.it

Unicredit avanti su Commerz: attenzione a partecipazioni Delfin su risiko domesticoIl primo dossier sul tavolo di Unicredit resta quello tedesco. L’operazione su Commerzbank è entrata nella fase decisiva e rappresenta, al momento, la priorità strategica per l’istituto guidato da And ... adnkronos.com

Incontro odierno con il gruppo #Unicredit al fine di costruire un rapporto strutturato, continuativo e di valore, capace di evolvere anche oltre il perimetro della convenzione già approvata #TerzaMissione #Startup x.com

L’assemblea straordinaria di UniCredit segna un passaggio chiave nella strategia di espansione europea del gruppo: con il 99,55% dei voti favorevoli, i soci hanno approvato la delega al consiglio di amministrazione per un aumento di capitale fino a 6,7 milia - facebook.com facebook