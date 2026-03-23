Atletico Ascoli tutto in avanti Troppo Minicucci per la Maceratese
ATLETICO 2 MACERATESE 0 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni (39’st De Santis), Feltrin; Bucco, Minicucci (42’st Camilloni), Vechiarello, Coppola (32’st Sbrissa), Sardo (29’st Antoniazzi); Maio, Didio (21’st Muro). A disp.: Viganò, D’Alessandro, Gafuri, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini. MACERATESE (3-5-2): Gagliardini; Perini, Lucero, Siniega; Mastrippolito (32’st Morganti), Gagliardi, De Angelis, Donzelli (32’st Donzelli), Ciattaglia; Ciabuschi (32’st Marras), Osorio (44’st Cirulli). A disp.: Cusin, Ruani, Vallorani, Arbusti, Marchegiani. All.: Matteo Pambianchi (Maurizio Lauro squalificato). Arbitro: Matteo di Sala Consilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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