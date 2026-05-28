Un uomo peruviano è stato portato in tribunale a Macerata per aver palpeggiato con forza un giovane vestito da donna in fila ai bagni di una discoteca. La vittima si è girata e ha ammonito l’aggressore, che successivamente si è allontanato. L’episodio è avvenuto in un locale della città e il processo è in corso. La persona accusata rischia una condanna per molestie e condotta violenta.

MACERATA Vede una giovane in fila davanti ai bagni, le si avvicina e la palpeggia con forza. Lei in realtà è un lui che si gira, lo ammonisce e il molestatore si allontana. Identificato, è finito sotto accusa per violenza sessuale. La vicenda L’accaduto, che sarà vagliato dal collegio presieduto dal giudice Francesca Grassi, risale al 27 dicembre del 2024. In base a quanto ricostruito dalla Procura, quella sera un peruviano di 31 anni che vive in città si trovava all’interno della discoteca Jungle a Macerata. A un certo punto si era diretto verso i bagni e si era messo in fila. Ad aspettare c’era anche un’altra persona, aveva i capelli lunghi e indossava dei vestiti da donna, il 31enne a quel punto avrebbe allungato la mano toccandogli con forza il fondoschiena. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, palpeggia un giovane (vestito da donna) in fila nel bagno della discoteca, peruviano a processo

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