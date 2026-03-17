Macerata tentata rapina a Pescheria Km25 | a processo un giovane guineano

A Macerata, un giovane guineano è stato messo a processo per una tentata rapina presso la Pescheria Km25. In un episodio precedente, aveva chiesto del cibo ai ristoratori, ma dopo essere stato rifiutato, aveva reagito minacciando di morte e graffiando uno dei due. La vicenda si è conclusa con l'avvio di un procedimento giudiziario.

MACERATA Prima aveva chiesto da mangiare, al rifiuto dei ristoratori aveva reagito minacciandoli di morte e graffiando uno dei due. Si è aperto ieri il processo a carico di un guineano di 27 anni, Mamadou Bente Diallo. Lo straniero, accusato di tentata rapina e lesioni aggravate, dal giorno del fatto (luglio dello scorso anno) è in carcere a Montacuto. La vicenda Il fatto risale alla notte tra il 4 e il 5 luglio 2025. In base a quanto ricostruito dalla Procura Diallo, irregolare e senza fissa dimora, si era presentato qualche minuto dopo la mezzanotte al ristorante Pescheria Km25 in via IV Novembre, piccola traversa di corso Cavour. Era entrato nel locale chiedendo da mangiare. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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