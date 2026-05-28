Macerata Del Gobbo | Fiero del voto dopo il distacco dal PD
Un politico ha espresso soddisfazione per il voto ottenuto dopo il distacco dal partito di provenienza. Il calo dei consensi storici potrebbe influenzare la composizione della futura maggioranza. Si discute anche della possibilità di un ripescaggio di un candidato che ha già partecipato alle elezioni precedenti. La situazione rimane in evoluzione, con analisti che monitorano i risultati e le eventuali ricadute sul quadro politico locale.
? Punti chiave Come influenzerà il calo dei voti storici la futura maggioranza?. Chi potrà beneficiare del possibile ripescaggio di Silvano Iommi?. Perché le preferenze familiari hanno frammentato il consenso a Macerata?. Cosa accadrà al seggio di Sabrina De Padova dopo lo scrutinio?.? In Breve Sabrina De Padova ottiene 78 preferenze con Forza Italia dopo il passaggio al gruppo misto.. Mario Iesari raccoglie 81 voti con il PD in attesa dei ricalcoli finali.. Silvano Iommi registra 86 preferenze con possibilità di ripescaggio per Forza Italia.. Del Gobbo passa da 185 voti nel 2020 agli attuali 86 con lista civica.. A Macerata, le preferenze... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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