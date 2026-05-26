Dopo l' esito risultati e analisi del Pd metropolitano | Rispettiamo il voto ora opposizione rigorosa

Notizia in breve

Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il candidato sostenuto dal centrodestra ha ottenuto la maggioranza dei voti. Questa scelta si inserisce nel quadro delle recenti regionali che hanno portato alle dimissioni del presidente della regione. Il partito di centrosinistra ha riconosciuto il risultato e ha annunciato di mantenere un'opposizione rigorosa.