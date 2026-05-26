Dopo l' esito risultati e analisi del Pd metropolitano | Rispettiamo il voto ora opposizione rigorosa
Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il candidato sostenuto dal centrodestra ha ottenuto la maggioranza dei voti. Questa scelta si inserisce nel quadro delle recenti regionali che hanno portato alle dimissioni del presidente della regione. Il partito di centrosinistra ha riconosciuto il risultato e ha annunciato di mantenere un'opposizione rigorosa.
“Le urne delle elezioni comunali di Reggio Calabria dicono che i votanti hanno scelto a maggioranza il candidato sindaco Cannizzaro e il centrodestra, anche sull'onda lunga di quanto avvenuto alle ultime regionali che hanno interrotto la legislatura per le dimissioni di Occhiuto. La proposta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La sindaca Salis commenta la vittoria del No al referendum giustizia
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