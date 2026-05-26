Dopo l' esito risultati e analisi del Pd metropolitano | Rispettiamo il voto ora opposizione rigorosa

Da reggiotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il candidato sostenuto dal centrodestra ha ottenuto la maggioranza dei voti. Questa scelta si inserisce nel quadro delle recenti regionali che hanno portato alle dimissioni del presidente della regione. Il partito di centrosinistra ha riconosciuto il risultato e ha annunciato di mantenere un'opposizione rigorosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Le urne delle elezioni comunali di Reggio Calabria dicono che i votanti hanno scelto a maggioranza il candidato sindaco Cannizzaro e il centrodestra, anche sull'onda lunga di quanto avvenuto alle ultime regionali che hanno interrotto la legislatura per le dimissioni di Occhiuto. La proposta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La sindaca Salis commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Video La sindaca Salis commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fazzolari sull’esito del referendum: “Rispettiamo il voto degli italiani. Nell’incertezza si sceglie lo status quo”

Sondaggi dopo il referendum, la situazione dei partiti dopo l’esito del votoDopo il referendum, sono stati diffusi diversi sondaggi che analizzano la posizione dei principali partiti politici italiani.

Argomenti più discussi: Comunali 2026: il centrodestra tiene Venezia e conquista Reggio Calabria; Elezioni comunali a Venezia, Simone Venturini (cdx) è il nuovo sindaco; La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti; Steel packaging towards the future.

dopo l esito risultatiElezioni Albano Laziale 2026, i risultati: la destra vince dopo oltre 20 anni, eletto FerrariniMassimo Ferrarini eletto sindaco di Albano Laziale: dopo 20 anni torna la destra in amministrazione. La situazione nelle altre città dei Castelli Romani: ad Ariccia si riconferma Gianluca Staccoli (Le ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web