Verso il voto del 24 e 25 maggio nelle Marche la sfida passa da Macerata Il Pd vuole il riscatto nella regione di Acquaroli

Mentre si avvicinano le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la sfida principale nelle Marche si concentra su Macerata. Tra i capoluoghi selezionati dal partito di maggioranza, questa città riceve una particolare attenzione dal Nazareno, che punta a rafforzare la propria presenza nella regione. La corsa alle amministrative si svolge in un clima di attesa, con vari schieramenti pronti a confrontarsi per il controllo del territorio. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto.

Tra i capoluoghi che Elly Schlein ha messo sulla mappa delle amministrative del 24 e 25 maggio, oltre alle grandi città come Venezia, Reggio Calabria e Salerno, ce n’è uno che al Nazareno viene guardato con particolare attenzione: Macerata. Non è il più esposto della tornata, né il terreno più immediato per misurare gli equilibri nazionali. Ma per il Partito democratico, spiegano a Open, è una partita da non sottovalutare. Perché racconta una scommessa più ampia: provare a ricostruire un centrosinistra competitivo nella provincia, nei territori in cui il centrodestra negli ultimi anni si è consolidato. Marche in testa, dove Francesco Acquaroli ha da poco ottenuto la riconferma alla guida della Regione. 🔗 Leggi su Open.online

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Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.

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