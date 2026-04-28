Un gioco antico di oltre un secolo sta tornando alla ribalta tra i giovani, grazie ai social media. Negli ultimi mesi, numerosi utenti di TikTok hanno iniziato a condividere video in cui giocano a Mahjong, un passatempo tradizionale orientale. La diffusione del gioco sui social ha portato a un aumento di interesse tra i giovani, che si cimentano con le tessere e le regole di questa attività.

Un gioco antico di oltre un secolo sta conquistando una nuova generazione grazie ai social. Il Mahjong, un tempo associato a contesti familiari o tradizionali, è oggi assoluto protagonista su TikTok, dove video di mani velocissime che muovono tessere e tavoli perfettamente ordinati accumulano milioni di visualizzazioni, con la Gen Z che lo ha trasformato in un fenomeno culturale, tra estetica, strategia e socialità. Ma dietro questa “nuova moda” si nasconde una storia decisamente affascinante, che merita di essere scoperta. Partiamo dal dire che il Mahjong nasce in Cina alla fine dell’Ottocento ed è un gioco da tavolo per quattro giocatori, basato su 144 tessere.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il gioco che sta facendo impazzire la Gen Z non è nuovo: perché tutti su TikTok giocano a Mahjong

Notizie correlate

Leggi anche: Tiffany & Co. apre il nuovo flagship a Pechino: il tempio dei diamanti che sta già facendo impazzire fashion insider e Gen Z

Perché la Gen Z sta “umiliando” i genitori con i montaggi stile Reality Show? il nuovo trend di TikTok è ovunqueUna famiglia californiana ha trasformato le vacanze a Hawaii in un vero e proprio reality show virale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'attentatore di Trump ha un gioco su Steam, che sta ricevendo tante recensioni negative, ma per il motivo sbagliato; Viaggio nella rivoluzione tecnologica che sta cambiando il calcio; Roma Aurelia, giuramento allievi ufficiali carabinieri. Il comandante generale Luongo: Mettetevi in gioco; FF14 Patch 7.5: Kefka possibile nuovo boss Ultimate?.

Il gioco di Zelda che Nintendo vorrebbe dimenticare sta per essere rimasterizzato dai fanAlcuni fan hanno deciso di rimasterizzare Zelda's Adventure, un famigerato gioco di Zelda per CD-i che Nintendo dimenticherebbe volentieri. Come saprete, negli anni '90 la serie Zelda trovò spazio ... multiplayer.it

Perché la Gen Z sta riscoprendo la PS2? Il fascino di un tempo lontanoNonostante siano ormai passati 26 anni dal suo originale esordio, PlayStation 2 continua ancora adesso ad attirare l'attenzione degli appassionati. Del resto parliamo della console più venduta di ... everyeye.it

Prossimo il ritorno in Italia delle Next Gen ATP Finals 2026. Si lavora per una sede al Sud x.com

Oltre 21mila venditori locali attivi, cruciale il ruolo dei creator. Non solo Gen Z: gli acquirenti over 40 generano il 40% del valore - facebook.com facebook