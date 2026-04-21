Un tweet ha fatto il giro dei social network, scatenando voci tra i fan di tutto il mondo. In pochi istanti, le discussioni si sono moltiplicate, creando un grande fermento online. La notizia, ancora non confermata, riguarda una presunta gravidanza della celebre cantante. I commenti e le reazioni si sono susseguiti rapidamente, alimentando l’attenzione generale sulla questione.

Un singolo tweet è bastato per far esplodere i social media e mandare in tilt milioni di Swifties in tutto il mondo. L’ influencer Matt Wallace, con i suoi 2,3 milioni di follower, ha rilanciato alcuni video dietro le quinte di Taylor Swift affermando categoricamente: “ Taylor Swift è incinta al 100 per cento “. Taylor Swift is 100% pregnant! She experienced a rapid weight gain then seemed to disappear off the map. That is also why they are rushing the wedding for June 13th. pic.twitter.comijxBikEAsz — Matt Wallace (@MattWallace888) April 20, 2026 Il messaggio ha innescato un’ondata di speculazioni sulla possibile gravidanza della popstar e del suo fidanzato Travis Kelce, giocatore dei Kansas City Chiefs.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Taylor Swift incinta? Il tweet virale che sta facendo impazzire il web

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