Ma quindi l' hantavirus? È iniziata la distribuzione di farmaci sperimentali

Notizia in breve

Le autorità hanno iniziato la distribuzione di farmaci sperimentali contro l’hantavirus, con le prime dosi di favipiravir inviate in Francia, Spagna e Paesi Bassi. Questa consegna avviene nello stesso giorno in cui si aggiorna il bilancio del focolaio associato alla nave da crociera Mv Hondius. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri di dosi o sui risultati attesi.