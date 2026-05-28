Ma quindi l' hantavirus? È iniziata la distribuzione di farmaci sperimentali
Le autorità hanno iniziato la distribuzione di farmaci sperimentali contro l’hantavirus, con le prime dosi di favipiravir inviate in Francia, Spagna e Paesi Bassi. Questa consegna avviene nello stesso giorno in cui si aggiorna il bilancio del focolaio associato alla nave da crociera Mv Hondius. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri di dosi o sui risultati attesi.
Le prime dosi di favipiravir, un antivirale sperimentale contro l’hantavirus, sono state inviate in Francia, Spagna e Paesi Bassi nel giorno in cui si aggiorna il bilancio del focolaio legato alla nava da crociera Mv Hondius. La Spagna ha segnalato un nuovo caso tra i passeggeri in quarantena. 🔗 Leggi su Today.it
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