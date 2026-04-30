Iniziata la distribuzione gratuita del volume su il Pomarancio

È iniziata la distribuzione gratuita di un volume dedicato a il Pomarancio. A comunicarlo con entusiasmo è uno dei soci fondatori del Comitato “IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio”, che ha commentato con divertimento le fotografie del libro, ritornato oggi a nuova vita.