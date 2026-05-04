Distribuzione diretta dei farmaci di Castelsangiovanni servizio sospeso il 7 maggio

Il punto di distribuzione diretta dei farmaci di Castelsangiovanni sarà chiuso giovedì 7 maggio per l’intera giornata, in modo da poter effettuare le operazioni di inventario. La sospensione del servizio riguarda esclusivamente quella data, mentre non sono indicate altre variazioni o riaperture temporanee. La struttura non fornirà servizi in quella giornata, e si prevede che riaprirà regolarmente nei giorni successivi.

Il punto di distribuzione diretta dei farmaci di Castelsangiovanni resterà chiuso nella giornata di giovedì 7 maggio per consentire le operazioni di inventario. L’attività riprenderà regolarmente venerdì 8 maggio, con i consueti orari di apertura al pubblico. Durante il periodo di chiusura, gli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Distribuzione garofani e informazioni sul lavoro: il 'Primo maggio' dei sindacati tra città e provinciaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di Cgil,... Narni, servizio di distribuzione dell’acqua pubblica: miglioramento e modernizzazioneL’intervento ha previsto l’aggiornamento di tutti gli impianti già in funzione senza necessità di ulteriori interventi sugli stessi L’Amministrazione... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Sanremo l’inaugurazione del Palasalute. L’ospedale soft: visite, diagnostica e ascolto; Sanremo: inaugurato il Palasalute di via San Francesco, la Casa della Comunità diventa realtà per la sanità del territorio (Foto e Video). Distribuzione diretta farmaci, a Castel San Giovanni servizio chiuso il 7 maggioIl punto di distribuzione diretta dei farmaci di Castel San Giovanni resterà chiuso nella giornata di giovedì 7 maggio per consentire le operazioni di ... piacenzasera.it Distribuzione diretta, farmacia dei servizi, remunerazione e cronicità. Federfarma incontra la politicaConfronto ieri sera agli Stati generali della farmacia tra i vertici della Federazione dei titolari e molti esponenti politici. Molte le aperture su alcuni temi. Zingaretti (Pd): Pronti a ... quotidianosanita.it PartsPlus Vicenza, il primo Centro PartsPlus in Italia, celebra 3 anni di attività. Un percorso fatto di crescita strutturata, consolidamento e sviluppo continuo, che riflette l’efficacia del modello PartsPlus nella distribuzione diretta di ricambi. Tre anni in cui comp - facebook.com facebook