Flash-mob per la parità di genere In quaranta a manifestare in piazza

Oltre quaranta persone ieri mattina si sono riunite in piazza XX Settembre per partecipare al flash mob organizzato da Filcams Cgil per sensibilizzare sul tema dei diritti e dell’autodeterminazione nel lavoro e nella società delle donne. Nello stesso giorno, sempre il sindacato, ha promosso uno sciopero dei settori del terziario, del turismo e dei servizi per denunciare le diseguaglianze di genere e le condizioni di precariato che colpiscono in particolare modo le donne. Ieri mattina hanno preso la parola donne di tutte le età per testimoniare la loro esperienza, un’insegnante della scuola per l’infanzia ha ricordato che nel suo settore esistono le "quote azzurre", ma, ha aggiunto, "guarda caso proprio in quell’ambito del settore pubblico in cui ci sono soprattutto donne ci sono anche i salari più bassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

