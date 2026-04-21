Accordo Ue-Israele flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell' intesa

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha organizzato un flash mob a Bruxelles in risposta alla decisione del Consiglio dell’Unione europea di non sospendere l’accordo di associazione con Israele durante la riunione in corso a Lussemburgo. La protesta è avvenuta subito dopo che il consiglio non ha preso alcuna decisione sulla questione. La manifestazione è stata organizzata per esprimere disapprovazione verso il risultato del vertice.

Flash mob della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo il nulla di fatto del Consiglio Ue Affari esteri, in corso a Lussemburgo, sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Gli eurodeputati hanno sollevato cartelli con scritte come “Meloni complice di Netanyahu” e “Nessun accordo con i criminali“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

accordo ue israele flash mob del m5s contro il no del cae alla sospensione dell intesa
© Lapresse.it - Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa

Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa

Video Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa

Notizie correlate

Leggi anche: Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu”

Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Stop all’accordo UE-Israele, la petizione ha raggiunto il traguardo del milione di firme; ++ Sanchez, 'ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti' ++; Sanchez: Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri; Meloni: Abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.

accordo ue israele flashAccordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa(LaPresse) Flash mob della delegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo il nulla di fatto del Consiglio Ue Affari esteri, in corso a Lussemburgo, sulla sospensione ... lapresse.it

accordo ue israele flashStop ai doppi standard, l’appello del Movimento 5 stelle per sospendere l’accordo UE-IsraeleBruxelles – Nel contesto odierno in cui la guerra ormai è diventata una condizione abituale, ha ancora valore il diritto internazionale se viene applicato a geometria variabile?. È la domanda e il ... eunews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.