Accordo Ue-Israele flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell' intesa

Una delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha organizzato un flash mob a Bruxelles in risposta alla decisione del Consiglio dell’Unione europea di non sospendere l’accordo di associazione con Israele durante la riunione in corso a Lussemburgo. La protesta è avvenuta subito dopo che il consiglio non ha preso alcuna decisione sulla questione. La manifestazione è stata organizzata per esprimere disapprovazione verso il risultato del vertice.

Flash mob della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo il nulla di fatto del Consiglio Ue Affari esteri, in corso a Lussemburgo, sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Gli eurodeputati hanno sollevato cartelli con scritte come “Meloni complice di Netanyahu” e “Nessun accordo con i criminali“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa Notizie correlate Leggi anche: Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu” Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stop all’accordo UE-Israele, la petizione ha raggiunto il traguardo del milione di firme; ++ Sanchez, 'ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti' ++; Sanchez: Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri; Meloni: Abbiamo deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesa(LaPresse) Flash mob della delegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo il nulla di fatto del Consiglio Ue Affari esteri, in corso a Lussemburgo, sulla sospensione ... lapresse.it Stop ai doppi standard, l’appello del Movimento 5 stelle per sospendere l’accordo UE-IsraeleBruxelles – Nel contesto odierno in cui la guerra ormai è diventata una condizione abituale, ha ancora valore il diritto internazionale se viene applicato a geometria variabile?. È la domanda e il ... eunews.it "Con l'Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cncb, ribadendo che gli Stati Uniti hanno "completamente vinto la guerra. Se lasciassimo ora, a Teheran ci vorrebbero 20 anni per ricostruire" e - facebook.com facebook "È stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei ministri di altre iniziative che si possono fare e valuteremo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani x.com