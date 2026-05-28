Lutto a Poggiomarino per Giovanni Sangiovanni morto a 22 anni in un incidente stradale
Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale a Poggiomarino, in provincia di Napoli, mercoledì 27 maggio. La vittima, identificata come Giovanni Sangiovanni, è deceduta a seguito dello scontro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato ancora reso noto.
Si chiamava Giovanni Sangiovanni e aveva 22 anni il ragazzo che ieri, mercoledì 27 maggio, è morto in un incidente stradale a Poggiomarino, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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