Lutto a Poggiomarino per Giovanni Sangiovanni morto a 22 anni in un incidente stradale

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale a Poggiomarino, in provincia di Napoli, mercoledì 27 maggio. La vittima, identificata come Giovanni Sangiovanni, è deceduta a seguito dello scontro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato ancora reso noto.