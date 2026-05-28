Incidente stradale è Giovanni Sangiovanni il 22enne morto in scooter

Notizia in breve

Un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto ieri in via Tortorelle, nel Comune di Poggiomarino. La vittima viaggiava in scooter quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.