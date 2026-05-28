Incidente stradale è Giovanni Sangiovanni il 22enne morto in scooter
Un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto ieri in via Tortorelle, nel Comune di Poggiomarino. La vittima viaggiava in scooter quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
E' Giovanni Sangiovanni il 22enne che nella giornata di ieri ha perso la vita in via Tortorelle nel Comune di Poggiomarino in provincia di Napoli. Il ragazzo di San Giuseppe Vesuviano viaggiava in scooter quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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