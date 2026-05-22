Spoleto in lutto è morto Giorgio Pannelli

A Spoleto si piange la scomparsa di Giorgio Pannelli, noto ricercatore e divulgatore nel settore dell’olivicoltura italiana. La sua morte ha suscitato dolore tra coloro che lo conoscevano e lavoravano nel campo agricolo. Pannelli era considerato una figura di spicco nel settore e aveva contribuito con il suo lavoro a diffondere conoscenze e pratiche legate alla coltivazione degli ulivi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli addetti ai lavori e la cittadinanza.

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