Spoleto in lutto è morto Giorgio Pannelli
A Spoleto si piange la scomparsa di Giorgio Pannelli, noto ricercatore e divulgatore nel settore dell’olivicoltura italiana. La sua morte ha suscitato dolore tra coloro che lo conoscevano e lavoravano nel campo agricolo. Pannelli era considerato una figura di spicco nel settore e aveva contribuito con il suo lavoro a diffondere conoscenze e pratiche legate alla coltivazione degli ulivi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli addetti ai lavori e la cittadinanza.
Spoleto in lutto per la morte di Giorgio Pannelli, ricercatore, divulgatore e figura di riferimento dell’olivicoltura italiana.Per oltre trent’anni, scrive il Comune, “ha svolto attività di ricerca presso il Crea-Ofa (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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