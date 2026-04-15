Perugia in lutto è morto Nazzareno Ramoni

Perugia piange la scomparsa del dottor Nazzareno Ramoni, figura nota in ambito medico e accademico. Ramoni ha lavorato come medico e ha insegnato presso il Dipartimento di Medicina della città. La sua morte ha suscitato commozione tra colleghi, studenti e cittadini, che lo ricordano come un professionista rispettato e stimato. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze del decesso.

Perugia in lutto per la scomparsa del dottor Nazzareno Ramoni. Professionista conosciuto e stimato da molti in città, Ramoni è stato medico e docente presso il Dipartimento di Medicina di Perugia. Dopo aver lasciato la carriera medica e accademica, negli ultimi anni Ramoni aveva riscoperto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia in lutto, è morto Enrico Pucciarelli