Un'infografica è stata diffusa per aiutare i medici a riconoscere i sintomi del lupus eritematoso sistemico, una malattia autoimmune complessa. La patologia presenta vari segni clinici e può essere difficile da individuare in anticipo. La guida visiva mira a facilitare l'identificazione precoce, considerando le diverse manifestazioni che possono coinvolgere pelle, articolazioni e organi interni. La strategia si rivolge a migliorare il riconoscimento tempestivo e la diagnosi della malattia.

Il Lupus eritematoso sistemico è una delle principali sfide nell’ambito delle patologie autoimmuni sistemiche, sia per la complessità clinica della malattia che per le difficoltà legate al riconoscimento precoce dei sintomi. In Italia la malattia interessa soprattutto le donne in età fertile e continua a essere caratterizzata da ritardi diagnostici significativi, spesso legati alla natura multisistemica della patologia e alla difficoltà di ridurre sintomi apparentemente scollegati a un unico quadro clinico. La conferenza stampa ‘Lupus: migliorare la diagnosi precoce, potenziando il ruolo del medico di medicina generale’ è stata l’occasione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lupus eritematoso sistemico, l’infografica che supporta i medici nel riconoscimento dei sintomi

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Equipo 6. Lupus eritematoso sistemico (LES) y artritis reumatoide (AR)

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